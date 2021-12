Diabolik | il boss Enrico Bennato accusa il fratello «È il mandante dell' omicidio» | l' ordinanza del gip

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diabolik boss

Leandro Bennato è un potente(attualmente in carcere) che storicamente controlla la piazza di Primavalle. Suo fratello Enrico è un suo gregario. Ebbene dopo l'omicidioil 7 agosto del ...Di certo c'è cheè stato ammazzato in casa sua, in quella stessa zona storicamente controllata dai napoletani della Tuscolana vicini alVincenzo Senese, dal 2013 in carcere.Giovedì è stato fermato Raul Esteban Calderon, precedenti per furto e rapina, che secondo gli investigatori sarebbe il runner che ha sparato all’ultras e ...fabrizio piscitelli diabolik 9 Alessia Marani Camilla Mozzetti per "il Messaggero" Un mandante che ha assoldato Francisco, il presunto killer argentino che il 7 agosto del 2019 ha ucciso il Diablo su ...