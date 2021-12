Dg Marino: «Già resettato dopo la Roma. Voto 10 all’Atalanta» (Di martedì 21 dicembre 2021) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima del match contro il Genoa: le sue dichiarazioni Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. KO CON LA Roma – «Abbiamo già resettato, nel calcio serve sempre un po’ di equilibrio. Ripartiamo, abbiamo la fortuna di rigiocare subito». 40 PUNTI ALL’ANDATA – «Sarebbe un traguardo importante, ma lo è anche chiudere a 37. Il nostro è stato un girone di andata importante, abbiamo avuto anche la Champions League ora continueremo in Europa League». Voto AL GIRONE D’ANDATA – «Non posso che dare dieci, è un anno che ricorderemo tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Umberto, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima del match contro il Genoa: le sue dichiarazioni Umberto, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. KO CON LA– «Abbiamo già, nel calcio serve sempre un po’ di equilibrio. Ripartiamo, abbiamo la fortuna di rigiocare subito». 40 PUNTI ALL’ANDATA – «Sarebbe un traguardo importante, ma lo è anche chiudere a 37. Il nostro è stato un girone di andata importante, abbiamo avuto anche la Champions League ora continueremo in Europa League».AL GIRONE D’ANDATA – «Non posso che dare dieci, è un anno che ricorderemo tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Dg #Marino: «Già resettato dopo la #Roma. Voto 10 all’#Atalanta» - orso_marino : @23PierMorra88 @_Morik92_ E perdonami ma Frattesi mi puzza tanto di ennesima giovane fottuta inesperta promessa. E… - orso_marino : @23PierMorra88 @_Morik92_ Xché nella mediana della Juve, in mezzo ai tanti rovella locatelli mckennie fagioli benta… - orso_marino : @KSport24 E Loca l’anno prossimo non sarà mai il campionissimo già affermato e trascinatore, della situazione. Alla… - orso_marino : @KSport24 Ma il progetto nn è diverso. Ringiovanire svecchiare e ricostruire non significa non avere un paio di pun… -

Ultime Notizie dalla rete : Marino Già Udinese in campo, Salernitana in quarantena: 3 - 0 o rinvio, i precedenti Il Cavalluccio Marino ha preso atto 'delle disposizioni dell'ASL di Salerno che ha richiesto la ... Nei fatti si replica quanto accaduto già nella passata stagione in Juventus - Napoli, Lazio - Torino ...

Il Piemonte prolunga fino al giugno 2022 la validità dei voucher vacanze La decisione è maturata allo scopo di tutelare i potenziali turisti che hanno già acquistato i ... " sottolineando che la misura è stata adottata anche da altre Regioni e da San Marino ", e che " il ...

Dg Marino: «Già resettato dopo la Roma. Voto 10 all'Atalanta» Calcio News 24 Il Cavalluccioha preso atto 'delle disposizioni dell'ASL di Salerno che ha richiesto la ... Nei fatti si replica quanto accadutonella passata stagione in Juventus - Napoli, Lazio - Torino ...La decisione è maturata allo scopo di tutelare i potenziali turisti che hannoacquistato i ... " sottolineando che la misura è stata adottata anche da altre Regioni e da San", e che " il ...