Advertising

DellAntic : Depositi chimici in porto, la denuncia di Grimaldi: “Genova rischia di diventare un’altra Beirut” - ferpress : .@ALIS_italia: inaccettabile spostamento depositi chimici da porto di #Genova a centro città - - Mess_Marittimo : @ALIS_italia chiedie un immediato confronto con il Commissario straordinario @buccipergenova , il @mims_gov e… - danbertsamp : #nopetrolchimico #genova Uno dei tanti motivi: - TORREDAMARE : ALIS: INACCETTABILE LO SPOSTAMENTO DEI DEPOSITI CHIMICI NEL PORTO DI GENOVA IN PIENO CENTRO CITTA’ -

Ultime Notizie dalla rete : Depositi chimici

Un colpo di scena nell'intricatissimo 'caso' dello spostamento deidi Carmagnani e Superba che, dopo la forte opposizione del quartiere di Sampierdarena, pronto alle barricate pur di ...Genova " Il gruppo Grimaldi , primo armatore italiano con forti interessi a Genova, attacca in maniera diretta il Comune e il sindaco Marco Bucci per la decisione presa di spostare le aziende ...ALIS, no al trasferimento dei depositi chimici costieri di Multedo all'interno del porto di Genova ALIS - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile si schiera contro il trasferimento dei ...(FERPRESS) – Genova, 22 DIC – “Abbiamo appreso la preoccupante notizia relativa allo spostamento nel porto di Genova, in pieno centro città, disposto dal Commissario straordinario Bucci, delle attivit ...