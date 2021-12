Denuncia marito per stupro, ma pm di Benevento chiede archiviazione: le parole della donna (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – “No, non me lo sarei mai aspettato. Quando il mio legale mi ha spiegato che un magistrato scagionava il mio ex, con l’immagine dell’uomo che deve vincere le resistenze della donna per ottenere un rapporto sessuale, mi sono sentita ferita di nuovo. Ammetto: mi ha scioccato sapere che quelle parole venivano da una donna“. Lo dice, in un’intervista a la Repubblica la donna che ha aveva Denunciato per violenza sessuale e maltrattamenti l’ex marito commentando la richiesta di archiviazione avanzata da una pm della Procura di Benevento con parole che hanno suscitato aspre polemiche. Nelle motivazioni, infatti, i presunti atti violenti Denunciati ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – “No, non me lo sarei mai aspettato. Quando il mio legale mi ha spiegato che un magistrato scagionava il mio ex, con l’immagine dell’uomo che deve vincere le resistenzeper ottenere un rapporto sessuale, mi sono sentita ferita di nuovo. Ammetto: mi ha scioccato sapere che quellevenivano da una“. Lo dice, in un’intervista a la Repubblica lache ha avevato per violenza sessuale e maltrattamenti l’excommentando la richiesta diavanzata da una pmProcura diconche hanno suscitato aspre polemiche. Nelle motivazioni, infatti, i presunti atti violentiti ...

Tg3web : La Procura di Benevento chiede di archiviare la denuncia di una 38 enne che accusava il marito di stupro per un rap… - CafarellAntonio : RT @CalaminiciM: Moglie denuncia marito per maltrattamenti e atti sessuali violenti. La pm archivia il caso perché “L’uomo e’ amante della… - anteprima24 : ** #Denuncia #Marito per stupro, ma #Pm di ##Benevento chiede archiviazione: le parole della donna **… - pameladiverona : RT @Moonlightshad1: E' di queste ore la notizia del pm che vuole archiviare la denuncia della donna maltrattata, minacciata e costretta dal… - AsimplyNico : RT @CalaminiciM: Moglie denuncia marito per maltrattamenti e atti sessuali violenti. La pm archivia il caso perché “L’uomo e’ amante della… -