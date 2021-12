Denuncia le violenze dell’ex partner ma la Pm archivia il caso: parla la donna vittima di stupro (Di martedì 21 dicembre 2021) La Procura di Benevento ha richiesto l’archiviazione della Denuncia di una donna, che aveva reso noti due episodi di violenza, provocati dall’ex partner e padre dei suoi figli. La Pm ha valutato entrambi gli episodi Denunciati, sminuendone la gravità, dimostrando di voler sostenere la tesi proposta dall’uomo e parlando di “resistenza che ogni donna tende a esercitare”. Ora è proprio la donna che ha sporto Denuncia a rompere il silenzio su quanto vissuto nelle ultime ore. Denuncia gli stupri subiti dal marito, ma la pm archivia il caso: parla la donna violentata Audrey Ubeda è la 38enne che ha Denunciato il compagno G.P. per ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) La Procura di Benevento ha richiesto l’zione delladi una, che aveva reso noti due episodi di violenza, provocati dall’exe padre dei suoi figli. La Pm ha valutato entrambi gli episoditi, sminuendone la gravità, dimostrando di voler sostenere la tesi proposta dall’uomo endo di “resistenza che ognitende a esercitare”. Ora è proprio lache ha sportoa rompere il silenzio su quanto vissuto nelle ultime ore.gli stupri subiti dal marito, ma la pmillaviolentata Audrey Ubeda è la 38enne che hato il compagno G.P. per ...

