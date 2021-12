Denise Pipitone, votati emendamenti della commissione parlamentare. Piera Maggio: “Non molliamo” (Di martedì 21 dicembre 2021) Piera Maggio non si arrende, anche se il gip di Marsala ha deciso per l’archiviazione sulla nuova indagine, la mamma di Denise Pipitone ha ribadito il suo impegno a cercare verità e giustizia per sua figlia. Se dal fronte giudiziario il caso è arrivato di fronte ad una battuta d’arresto, per quanto riguarda invece il fronte della commissione parlamentare si sono fatti dei passi avanti; oggi sono stati votati gli emendamenti della commissione su Denise Pipitone, che mira a fare chiarezza sul caso della bambina scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara Del Vallo. Piera Maggio non si arrende “Chi ha rapito ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021)non si arrende, anche se il gip di Marsala ha deciso per l’archiviazione sulla nuova indagine, la mamma diha ribadito il suo impegno a cercare verità e giustizia per sua figlia. Se dal fronte giudiziario il caso è arrivato di fronte ad una battuta d’arresto, per quanto riguarda invece il frontesi sono fatti dei passi avanti; oggi sono statiglisu, che mira a fare chiarezza sul casobambina scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara Del Vallo.non si arrende “Chi ha rapito ...

