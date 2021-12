Delocalizzazioni, la Caterpillar se ne va da Jesi. Eppure il governo potrebbe bloccarla (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga definì Draghi il grande distruttore dell’industria italiana. Ora i fatti gli danno ragione. L’Italia, negli anni ’60, aveva raggiunto una posizione economica di grande vantaggio nel mondo, classificandosi al quarto posto fra le economie mondiali. Protagonista di questo enorme successo era stato l’intervento dello Stato nell’economia, chiaramente ispirato ai principi costituzionali in materia di rapporti economici, come avvenuto soprattutto attraverso l’Iri. Sennonché Draghi, il 2 giugno 1992, invitato a salire sul panfilo Britannia ormeggiato a Civitavecchia dalla regina Elisabetta e da altri cento operatori della City londinese, spinse l’Italia verso un forte passo politico: l’intera privatizzazione del suo patrimonio pubblico; questa affermazione è diventata poi il fulcro della sua politica di governo. Iniziò così il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga definì Draghi il grande distruttore dell’industria italiana. Ora i fatti gli danno ragione. L’Italia, negli anni ’60, aveva raggiunto una posizione economica di grande vantaggio nel mondo, classificandosi al quarto posto fra le economie mondiali. Protagonista di questo enorme successo era stato l’intervento dello Stato nell’economia, chiaramente ispirato ai principi costituzionali in materia di rapporti economici, come avvenuto soprattutto attraverso l’Iri. Sennonché Draghi, il 2 giugno 1992, invitato a salire sul panfilo Britannia ormeggiato a Civitavecchia dalla regina Elisabetta e da altri cento operatori della City londinese, spinse l’Italia verso un forte passo politico: l’intera privatizzazione del suo patrimonio pubblico; questa affermazione è diventata poi il fulcro della sua politica di. Iniziò così il ...

