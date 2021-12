Delia Duran | l’applauso alla Volpe | mentre Alex smette di seguire Soleil

(Di martedì 21 dicembre 2021)applaude virtualmente alle parole dette da Adrianain puntata ieri sera al Grande Fratello Vip Ieri serate la diretta del Grande Fratello Vip si è parlato di nuovo diBelli eSorge. Le due opinioniste Adrianae Sonia Bruganelli si sono espresse in merito con pareri discordanti con Sonia che ha difesoAdriana ha detto a chiare letteregieffina di “non passare da vittima”. “Non facciamo passareda vittima” – ha detto Adrianate la puntata di lunedì 20 dicembre andata in onda ieri sera in prima serata – “Mi dispiace ma eravate consapevoli entrambi, ogni cosa che avete fatto eravate in due. ...

... parla di me perché vado forte sui social" Alex ribadisce i suoi sentimenti per Soleil ma sottolinea la decisione di allontanarsi da lei per tutelare la sua storia d'amore cone, quindi, ...... Eva Grimaldi e Carmen Russo hanno manifestato un certo malumore dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip , dedicata, in gran parte, ancora al triangolo Alex Belli, Soleil Sorge eDelia Duran applaude virtualmente alle parole dette da Adriana Volpe in puntata ieri sera al Grande Fratello Vip ...La compagna di Alex Belli assolta dall'accusa di riciclaggio di denaro, l'ex marito ritenuto colpevole: tutti i dettagli del caso ...