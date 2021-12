Delasa confermato al vertice dei Pensionati | “Adesso puntiamo a far crescere la presenza femminile”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 dicembre 2021) “Ora, confidando in un tempo tranquillo occorre con rinnovata energia riprendere le fila che si sono allentate o spezzate”. Così, Caterinaha accolto l’esito della votazione per l’elezione della segreteria della FNP, che ha chiuso il percorso congressuale del sindacato deidella CISL di Bergamo. Il consiglio generale ha infatti rialdella più grande federazione sindacale della provincia, per proseguire un percorso avviato nel 2019, quando per la prima volta una donna diventava leader della categoria. Proprio per continuare su una prospettiva avviata, il primo obiettivo della segreteria sarà quello di “puntare da subito su una formazione efficace per costruire quadri dirigenziali femminili di cui abbiamo veramente bisogno, che si possano impegnare nella ...