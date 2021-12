Dayane Mello solo con gli slip | lo scatto incanta i fan Foto

(Di martedì 21 dicembre 2021)riscalda i social. La modella brasiliana ha pubblicato unoin Senza veli che ha lasciato i fan senza fiato.(Getty Images)In questi anni abbiamo conosciutonei diversi reality show. L’ultimo lo ha fatto lo scorso anno, quando ha deciso di entrare nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, arrivando in finale. Il suo carattere non ha mai messo d’accordo tutti, dividendo spesso il pubblico. Dopo aver archiviato l’esperienza italiana al Gf Vip, ha deciso di approvare la proposta di un programma brasiliano e far parte del cast del reality La Fazenda. La sua partecipazione è stata oggetto di polemiche dopo l’accusa di molestie sessuali da parte di Nego do Borel. Il cantante, poi qualificato, ha provato in ...

SiteCifras : ???? 'Mia nonna diceva sempre: se sai che lancerai tutto in aria e riuscirai a tenere tutto fermo senza far cadere nu… - Fernand89345204 : RT @361_magazine: - Vivendo89825762 : RT @361_magazine: - Burbi_ : Pierpaolo ha un viso scavato che fa invidia a Dayane Mello e a tutte le modelle del mondo #prelemi - MiriamGuimare14 : RT @Modsun231: @BreakTudo Dayane Mello? l'unica vera protagonista! -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

In attesa che venga fatta chiarezza su quanto avvenuto all'interno del reality 'A fazenda',sembra aver ritrovato un po' di serenità grazie all'affetto dei suoi familiari e dei suoi fan. Da ieri, l'hashtag #bentornatadayane è nei trend su Twitter e in molti hanno apprezzato i ...riabbraccia la figlia dopo oltre 4 mesi . La modella brasiliana a due settimane dall'eliminazione dal reality brasiliano La Fazenda torna in Italia e fa una sorpresa alla sua Sofia, 7 ...La reazione di Sofia è davvero... Dayane Mello è tornata in Italia. Dopo quattro mesi ha riabbracciato la figlia Sofia, avuta dall’ex Stefano Sala. Dayane è stata in Brasile per partecipare al reality ...In attesa che venga fatta chiarezza su quanto avvenuto all'interno de'A fazenda', Dayane Mello sembra aver ritrovato un po' di serenità ...