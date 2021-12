Dayane Mello in Italia: la dolce sorpresa per la sua Sofia ammalia i fan (VIDEO) (Di martedì 21 dicembre 2021) La modella Dayane Mello torna in Italia e mostra ai fan la sorpresa preparata e riuscita per la sua piccola Sofia La modella Dayane Mello in queste ultime ore è tornata in Italia. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip in Italia, Dayane ha scelto di tornare nella sua città di origine per godersi la sua famiglia. Nel frattempo è diventata imprenditrice con una propria linea di bellezza, che prende il nome di “DAY – Dayane and you”. E’ già un successo, ha conquistato in breve tempo il cuore di molteplici fan. Diversi mesi fa ha scelto di partecipare ad un nuovo reality in Brasile, La Fazenda, solo pochi giorni fa è stata eliminata definitivamente dal gioco, e dopo aver concluso gli ultimi progetti è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 dicembre 2021) La modellatorna ine mostra ai fan lapreparata e riuscita per la sua piccolaLa modellain queste ultime ore è tornata in. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip inha scelto di tornare nella sua città di origine per godersi la sua famiglia. Nel frattempo è diventata imprenditrice con una propria linea di bellezza, che prende il nome di “DAY –and you”. E’ già un successo, ha conquistato in breve tempo il cuore di molteplici fan. Diversi mesi fa ha scelto di partecipare ad un nuovo reality in Brasile, La Fazenda, solo pochi giorni fa è stata eliminata definitivamente dal gioco, e dopo aver concluso gli ultimi progetti è ...

Advertising

SiteCifras : ???? 'Mia nonna diceva sempre: se sai che lancerai tutto in aria e riuscirai a tenere tutto fermo senza far cadere nu… - 361_magazine : - AnaPaul77462534 : RT @RosangelaBuenas: VOLTE SEMPRE DAYANE MELLO ???????? - malgytrash : Barolin toxic con manuel come julian mello con dayane,più che amorevoli parenti sembrano agenti che vogliono sfrutt… - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Nathaly Caldonazzo, Giacomo Urtis, Eva Grimaldi.. (anno scorso anche Dayane Mello e Samantha De Grenet) praticamente metà ca… -