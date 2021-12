Davide Della Cioppa vicario del Questore di Avellino (Di martedì 21 dicembre 2021) Si è insediato, alla Questura di Avellino il nuovo vicario del Questore, dottor Davide Della Cioppa, primo dirigente Della Polizia di Stato, che ha sostituito Michele Abenante, nominato vicario del Questore a Foggia. Proveniente dalla Questura di Napoli, dove è stato dirigente del Commissariato Vicaria Mercato e, prima ancora, del Commissariato Torre del Greco, Della Cioppa giunge alla questura di Avellino dopo aver maturato numerosi anni di esperienza in territori ad alta densità criminale e con storiche criticità socio ambientali. Di anni 53, sposato con 4 figli, e laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, al termine del corso di formazione per ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 dicembre 2021) Si è insediato, alla Questura diil nuovodel, dottor, primo dirigentePolizia di Stato, che ha sostituito Michele Abenante, nominatodela Foggia. Proveniente dalla Questura di Napoli, dove è stato dirigente del Commissariato Vicaria Mercato e, prima ancora, del Commissariato Torre del Greco,giunge alla questura didopo aver maturato numerosi anni di esperienza in territori ad alta densità criminale e con storiche criticità socio ambientali. Di anni 53, sposato con 4 figli, e laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, al termine del corso di formazione per ...

