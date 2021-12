Dati Covid Italia oggi | contagi | ricoveri e morti del 21 dicembre Nuovo boom del Veneto

(Di martedì 21 dicembre 2021) Le nuove infezioni conteggiate nelle ultime 24 ore, secondo il report quotidiano della Regione, sono quasi 5mila, 4.716 per la precisione. Notevole crescita anche dei: 53 in più nelle aree ...

Ultime Notizie dalla rete : Dati Covid

... anche in Italia , non si escludono nuove misure anti -prima delle feste . Si cerca, infatti, di contenere l'aumento della pressione ospedaliera, visti iin crescita di terapie ...Il trend, ha spiegato ancora, se si mettono a confronto idel 2020 con quelli del 2012 "la ... Il senatore dell'Udc ha poi riferito che nel contestoe' stata garantita la sicurezza sanitaria ...In Toscana sono 319.615 i casi di positività al Coronavirus, 1.316 in più rispetto a ieri (1.268 confermati con tampone molecolare e 48 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono ...LONDRA (Reuters) - Diversi paesi in tutta Europa stanno considerando nuove restrizioni sugli spostamenti, dopo che la variante Omicron, altamente contagiosa, si è diffusa a livello mondiale pochi gior ...