Danneggiato il ponte sulla statale 76, i vigili del fuoco rimuovono le parti pericolanti (Di martedì 21 dicembre 2021) MAIOLATI - E' stato molto probabilmente un mezzo pesante troppo alto a danneggiare la struttura del ponte, che si trova sulla statale 76, allo svincolo di Moie. Non sono stati segnalati danni ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 21 dicembre 2021) MAIOLATI - E' stato molto probabilmente un mezzo pesante troppo alto a danneggiare la struttura del, che si trova76, allo svincolo di Moie. Non sono stati segnalati danni ...

Advertising

notizieroma24 : Riaperto alla circolazione il ponte ciclopedonale che attraversa la via Laurentina in zona Tre Fontane, fortemente… - ErMarchese72 : RT @Roma: Riaperto alla circolazione il ponte ciclopedonale che attraversa via #Laurentina in zona #TreFontane. A ottobre 2020 venne forte… - ematr_86 : RT @Roma: Riaperto alla circolazione il ponte ciclopedonale che attraversa via #Laurentina in zona #TreFontane. A ottobre 2020 venne forte… - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: A Roma, 70 giorni dopo il rogo che ha lo ha gravemente danneggiato, riapre il ponte dell'Industria. La Capitale recupera così u… - Marialuisamean1 : RT @Roma: Riaperto alla circolazione il ponte ciclopedonale che attraversa via #Laurentina in zona #TreFontane. A ottobre 2020 venne forte… -

Ultime Notizie dalla rete : Danneggiato ponte Primo Incidente sul Ponte degli Angeli: pilomat solleva un'automobile in transito ... che in quel momento si stava immettendo sul ponte. Alla guida un uomo di Mondolfo. Le 16 è l'... È stato necessario chiamare il carroattrezzi per rimuovere il veicolo danneggiato. APPROFONDIMENTI ...

Bande di ragazzini scatenate a Bolzano: sputi, minacce e vandalismi I giovanissimi hanno desistito dalla persecuzione solo quando l'uomo, vicino a ponte Palermo, ormai ... proprio suol lato verso la passeggiata, i soliti vandali hanno danneggiato la facciata appena ...

Danneggiato il ponte sulla statale 76, i vigili del fuoco rimuovono le parti pericolanti corriereadriatico.it Parti pericolanti nel sottopasso, Vigili del fuoco al lavoro La superstrada è rimasta aperta al traffico I Vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina a Maiolati Spontini per rimuovere delle parti pericolanti nel sottopasso della SS 76 uscita Moie probabi ...

MOIE / Ponte della superstrada danneggiato Vigili del Fuoco impegnati a rimuovere parti della copertura in lamiera, danni causati dal passaggio di un mezzo fuori sagoma MOIE, 21 dicembre 2021 – I Vigili del Fuoco al lavoro questa mattina per r ...

... che in quel momento si stava immettendo sul. Alla guida un uomo di Mondolfo. Le 16 è l'... È stato necessario chiamare il carroattrezzi per rimuovere il veicolo. APPROFONDIMENTI ...I giovanissimi hanno desistito dalla persecuzione solo quando l'uomo, vicino aPalermo, ormai ... proprio suol lato verso la passeggiata, i soliti vandali hannola facciata appena ...La superstrada è rimasta aperta al traffico I Vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina a Maiolati Spontini per rimuovere delle parti pericolanti nel sottopasso della SS 76 uscita Moie probabi ...Vigili del Fuoco impegnati a rimuovere parti della copertura in lamiera, danni causati dal passaggio di un mezzo fuori sagoma MOIE, 21 dicembre 2021 – I Vigili del Fuoco al lavoro questa mattina per r ...