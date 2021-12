Dall’Ema arriva l’ok al nuovo vaccino Novavax (Di martedì 21 dicembre 2021) vaccino Novavax: già ordinate 27 milioni di dosi, arriveranno nei primi mesi del 2022 Novavax è il quinto vaccino sicuro ed efficace del nostro portafoglio di vaccini L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera all’immissione in commercio condizionata nell’Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax. Lo ha deciso il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell’Ema dopo una riunione straordinaria. E’ il quinto vaccino contro il virus del Covid autorizzato in Europa. Le prime dosi del vaccino Novavax dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2022 e per questo primo trimestre gli Stati membri hanno ordinato circa 27 milioni di dosi. Lo riferisce la Commissione europea. “Con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021): già ordinate 27 milioni di dosi, arriveranno nei primi mesi del 2022è il quintosicuro ed efficace del nostro portafoglio di vaccini L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera all’immissione in commercio condizionata nell’Ue delanti-Covid Nuvaxovid, prodotto da. Lo ha deciso il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dell’Ema dopo una riunione straordinaria. E’ il quintocontro il virus del Covid autorizzato in Europa. Le prime dosi deldovrebberore nei primi mesi del 2022 e per questo primo trimestre gli Stati membri hanno ordinato circa 27 milioni di dosi. Lo riferisce la Commissione europea. “Con ...

Advertising

infoitinterno : Covid, Novavax: arriva il via libera dall’Ema - LiveSicilia : Covid, dall’Ema arriva l’ok al vaccino Novavax - magomerlino67 : @battistabd @centobuste @federico_1087 Bravissimo! Come Sputnik,dato che arriva dalla Russia di Putin non si deve… -