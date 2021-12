Dal lockdown di Capodanno per i no vax al tampone per i vaccinati: le misure anti-Covid al vaglio del governo (Di martedì 21 dicembre 2021) Dal tampone al lockdown: le norme anti-Covid allo studio del governo Dal lockdown di Capodanno per i no vax al tampone negativo per i vaccinati: sono alcune delle norme anti-Covid allo studio del governo, che il 23 dicembre si riunisce per decidere come affrontare la nuova ondata di Coronavirus che sta investendo l’Europa. Come dichiarato dal premier Draghi nel corso della conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz in programma nel pomeriggio di lunedì 20 dicembre, prima di prendere qualsiasi decisione l’esecutivo “aspetta i dati dell’ultimo sequenziamento che rivelano la velocità di diffusione della variante Omicron”. Sono già diverse, però, le ipotesi che circolano su ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021) Dalal: le normeallo studio delDaldiper i no vax alnegativo per i: sono alcune delle normeallo studio del, che il 23 dicembre si riunisce per decidere come affrontare la nuova ondata di Coronavirus che sta investendo l’Europa. Come dichiarato dal premier Draghi nel corso della conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz in programma nel pomeriggio di lunedì 20 dicembre, prima di prendere qualsiasi decisione l’esecutivo “aspetta i dati dell’ultimo sequenziamento che rivelano la velocità di diffusione della variante Omicron”. Sono già diverse, però, le ipotesi che circolano su ...

matteograndi : Dopo l’obbligo di tampone per andare al cinema, il prossimo passo sarà un bel lockdown per soli vaccinati per prote… - Agenzia_Ansa : Via libera in Austria ai cenoni durante le feste di Natale ma solo per gli immunizzati. I no vax resteranno in lock… - gbaglioni : RT @Gitro77: Anche questa settimana vi ricordo che l'unica emergenza è quella democratica. Le scelte discriminatorie e autoritarie operate… - Kick57624616 : RT @Uni91070952: Leggo ora che il Governo si riserva la possibilita di mettere in lockdown impedendo gli spostamenti ai non vaccinati dal 2… - Aledicecose_ : RT @valy_s: Il turismo ha perso l’80% per #lockdown e Zone Rosse del 2020-2021 e ora arriva la mazzata finale. Non dimentico però che @fede… -