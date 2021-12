Dakota Johnson consiglia un particolare sex toy per i vostri regali di Natale: "è perfetto" (Di martedì 21 dicembre 2021) Dakota Johnson a proposito del sex toy ha detto: 'Le persone sono più curiose di quanto tu voglia credere e sono più sessuali di quanto loro stesse vogliono credere di essere.' Il marchio di benessere sessuale Maude ha lanciato un nuovo sex toy appena in tempo per i regali natalizi: secondo Dakota Johnson il nuovo plug anale, disponibile in un'elegante tonalità verde muschio, è semplicemente perfetto per le feste. Soprannominato "cono", il plug anale è in lavorazione da quando, lo scorso anno, la Johnson è entrata a far parte del marchio di benessere sessuale come co-direttrice creativa e investitrice. "Quando sono entrata per la prima volta in azienda ho fatto domande a proposito dei prodotti anali perché so che ci sono così tante persone che ne sono curiose e, sai, ci ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021)a proposito del sex toy ha detto: 'Le persone sono più curiose di quanto tu voglia credere e sono più sessuali di quanto loro stesse vogliono credere di essere.' Il marchio di benessere sessuale Maude ha lanciato un nuovo sex toy appena in tempo per inatalizi: secondoil nuovo plug anale, disponibile in un'elegante tonalità verde muschio, è semplicementeper le feste. Soprannominato "cono", il plug anale è in lavorazione da quando, lo scorso anno, laè entrata a far parte del marchio di benessere sessuale come co-direttrice creativa e investitrice. "Quando sono entrata per la prima volta in azienda ho fatto domande a proposito dei prodotti anali perché so che ci sono così tante persone che ne sono curiose e, sai, ci ...

