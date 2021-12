Da Mims assegnati 60 | 1 miliardi Pnrr | impegnate 98% risorse

(Di martedì 21 dicembre 2021) La Conferenza Unificata ha approvato lo schema di decreto per accedere a 900 milioni di euro destinati al miglioramento delle reti idriche, da utilizzare per interventi volti alla riduzione delle ...

AbruzzoBandi : RT @CentroStudi_EL: ?? #PNRR: assegnati agli #EntiLocali 3,2 miliardi per Infrastrutture idriche, sviluppo Zes e Piste ciclabili urbane e tu… - CentroStudi_EL : ?? #PNRR: assegnati agli #EntiLocali 3,2 miliardi per Infrastrutture idriche, sviluppo Zes e Piste ciclabili urbane… -

...%), le Regioni e gli Enti territoriali, cui sono13,4 miliardi di euro (21,9%), i ...6 miliardi, pari al 2,5%), i Provveditorati Opere Pubbliche del(1,4 miliardi, pari al 2,3%). Le ......%), le Regioni e gli Enti territoriali, cui sono13,4 miliardi di euro (21,9%), i ...6 miliardi, pari al 2,5%), i Provveditorati Opere Pubbliche del(1,4 miliardi, pari al 2,3%). Dca 21 - ...La Conferenza Unificata ha approvato lo schema di decreto per accedere a 900 milioni di euro destinati al miglioramento delle reti idriche, da utilizzare per interventi volti alla riduzione delle perd ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - La Conferenza Unificata ha approvato lo schema di decreto per accedere a 900 milioni di euro destinati al miglioramento delle reti idriche. Con questa i ...