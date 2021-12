«Da Chicco a Chicco» | così Nespresso ha donato 4 mila quintali di riso a chi ha bisogno

(Di martedì 21 dicembre 2021) Compie 10 anni il primo progetto italiano per il recupero e il riciclo delle capsule di caffè in alluminio: un progetto che fa bene all’ambiente e alle persone, attraverso il quale l’azienda sostiene Banco Alimentare. Possiamo partecipare tutti, ecco come

Ancora una volta, infatti, risultati in crescita per il programma "Da Chicco a Chicco", che " nel primo semestre del 2021 " ha permesso di recuperare oltre 8,8 tonnellate di capsule in alluminio, ...Nato nel 2011 grazie a una convenzione - rinnovata a gennaio 2018 - con CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), Utilitalia e CIC (Consorzio Italiano Compostatori), "Da Chicco a Chicco" ...foto: ireninforma.it Crescono a Reggio Emilia l'impegno e i risultati di Nespresso nell'ambito del progetto di economia circolare per il recupero e il riciclo delle capsule di caffè in alluminio sul t ...