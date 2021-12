Credevamo fosse infallibile (Di martedì 21 dicembre 2021) Paolo Grilli Ricorderemo il 2021 come l'anno dei trionfi azzurri. Ma qualche delusione, sportivamente parlando, dobbiamo pure metterla in conto. Anzi, un'illusione: l'infallibilità del Var. Credevamo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Paolo Grilli Ricorderemo il 2021 come l'anno dei trionfi azzurri. Ma qualche delusione, sportivamente parlando, dobbiamo pure metterla in conto. Anzi, un'illusione: l'infallibilità del Var....

Advertising

Viktoriaduz1 : RT @Marcotekas: @sbonaccini Oppure se il fine fosse la nostra salute, semplicemente dire'ci siamo sbagliati, scusate. I vaccini non funzion… - Marcotekas : @sbonaccini Oppure se il fine fosse la nostra salute, semplicemente dire'ci siamo sbagliati, scusate. I vaccini non… - LuciaDeVivo2 : RT @Tangotredici: Credevamo che fosse un Drago invece era un uomo come tutti! E adesso? Conte! #lariachetira - Tangotredici : Credevamo che fosse un Drago invece era un uomo come tutti! E adesso? Conte! #lariachetira - GaleazzoLorenzo : RT @Maxlore60350120: @GaleazzoLorenzo @ladyonorato @zaiapresidente E' uscito il 'grezzo' che prevale in lui, il tagliar corto solo perchè i… -

Ultime Notizie dalla rete : Credevamo fosse Credevamo fosse infallibile Paolo Grilli Ricorderemo il 2021 come l'anno dei trionfi azzurri. Ma qualche delusione, sportivamente parlando, dobbiamo pure metterla in conto. Anzi, un'illusione: l'infallibilità del Var. Credevamo che i cento occhi elettronici puntati sul campo avrebbero fatto piazza pulita di errori arbitrali e interpretazioni dubbie degli episodi. Non è così. I due gol annullati a Bergamo e a San ...

L'editoriale di Terza Repubblica Lo strabismo d'Italia e le incognite del 2022 ... peggio, con il buco nero nel quale saremmo finiti se l'ex banchiere centrale non si fosse reso ... Un fenomeno che credevamo solo americano, e che invece ci siamo ritrovati a vivere senza avere ...

Credevamo fosse infallibile Quotidiano.net Credevamo fosse infallibile Ricorderemo il 2021 come l’anno dei trionfi azzurri. Ma qualche delusione, sportivamente parlando, dobbiamo pure metterla in conto. Anzi, un’illusione: l’infallibilità del Var. Credevamo che i cento o ...

I complimenti di Buffon al portiere da Guinness Il numero uno del Parma si congratula con Giacomo Rossi per l’imbattibilità "Undici gare senza prendere gol sono un grande traguardo, bravo!" ...

Paolo Grilli Ricorderemo il 2021 come l'anno dei trionfi azzurri. Ma qualche delusione, sportivamente parlando, dobbiamo pure metterla in conto. Anzi, un'illusione: l'infallibilità del Var.che i cento occhi elettronici puntati sul campo avrebbero fatto piazza pulita di errori arbitrali e interpretazioni dubbie degli episodi. Non è così. I due gol annullati a Bergamo e a San ...... peggio, con il buco nero nel quale saremmo finiti se l'ex banchiere centrale non sireso ... Un fenomeno chesolo americano, e che invece ci siamo ritrovati a vivere senza avere ...Ricorderemo il 2021 come l’anno dei trionfi azzurri. Ma qualche delusione, sportivamente parlando, dobbiamo pure metterla in conto. Anzi, un’illusione: l’infallibilità del Var. Credevamo che i cento o ...Il numero uno del Parma si congratula con Giacomo Rossi per l’imbattibilità "Undici gare senza prendere gol sono un grande traguardo, bravo!" ...