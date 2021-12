Covid Veneto | Zaia | “Zona arancione si avvicina”

(Di martedì 21 dicembre 2021)verso laper i contagiche continueranno a crescere. E’ lo scenario che delinea il governatore Luca. La regione è appena approdata ingialla. “Il nostro modello dice che almeno fino alla prima settimana di gennaio saremo in crescita” con i contagi “e ci avviciniamo alla. Questo continuerà a permetterci di vivere quasi normalmente perché siamo vaccinati. Per chi non lo fosse, però, significa chiusura dei confini comunali e di molte attività”, dice facendo riferimento alle limitazioni che scatteranno per chi non è in possesso del Super green pass. Secondo i numeri del bollettino di oggi, la regione ha registrato altri 4.716 contagi e 21 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 24.183 tamponi ...

"Contagi cresceranno almeno fino alla prima settimana di gennaio"verso la zona arancione per i contagiche continueranno a crescere. E' lo scenario che delinea il governatore Luca Zaia. La regione è appena approdata in zona gialla. "Il nostro modello dice che almeno fino alla prima settimana di gennaio saremo in crescita" con i contagi "e ci avviciniamo alla zona arancione. Questo continuerà a permetterci di vivere quasi normalmente perché siamo vaccinati. Per chi non lo fosse, però, significa chiusura dei confini comunali e di molte attività", dice facendo riferimento alle limitazioni che scatteranno per chi non è in possesso del Super green pass. Sono 4.716 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 dicembre 2021 in Veneto, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 21 morti. I tamponi molecolari sono 24.183, mentre quelli antigenici 121.571, secondo il report.