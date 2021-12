Covid | Vaia Spallanzani | “Sperimenteremo un vaccino a Rna messaggero con colleghi del Sudafrica”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Che il, dove è stata rilevata la prima volta la variante Omicron, pensasse a sviluppare unera noto. Oggi la notizia è potrebbe essere testato in Italia. “Idelci chiedono di collaborare alla sperimentazione di un nuovomRna adaptive che stanno brevettando lì. Faremo un incontro a gennaio e partiremo con la sperimentazione allo– annuncia il direttore sanitario dello, Francesco, a margine degli auguri di Natale con i dipendenti – È uncontro Omicron perché nasce lì in. Questa è una buona notizia”. A fine ottobre era emerso che un consorziono, sostenuto dall’Organizzazione mondiale della sanità, stava ...

