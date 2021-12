Covid Usa, Biden a contatto con funzionario positivo sull’Air Force One (Di martedì 21 dicembre 2021) Joe Biden è stato a stretto contatto con un funzionario della Casa Bianca, poi risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato la portavoce Jen Psaki, riferendo che il presidente ha trascorso circa 30 minuti a bordo Air Force One, mentre venerdì volava dalla South Carolina alla Pennsylvania. Il funzionario, che era vaccinato anche con la terza dose, ha iniziato ad avvertire i sintomi due giorni dopo e lunedì è risultato positivo. Biden, ha riferito la Psaki, effettua “regolarmente” dei test. Domenica il presidente ha effettuato un test antigenico ed è risultato negativo, così come è risultato negativo al test molecolare effettuato lunedì. Per oggi è atteso un discorso del presidente Biden, per invitare nuovamente gli americani ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Joeè stato a strettocon undella Casa Bianca, poi risultatoal coronavirus. Lo ha annunciato la portavoce Jen Psaki, riferendo che il presidente ha trascorso circa 30 minuti a bordo AirOne, mentre venerdì volava dalla South Carolina alla Pennsylvania. Il, che era vaccinato anche con la terza dose, ha iniziato ad avvertire i sintomi due giorni dopo e lunedì è risultato, ha riferito la Psaki, effettua “regolarmente” dei test. Domenica il presidente ha effettuato un test antigenico ed è risultato negativo, così come è risultato negativo al test molecolare effettuato lunedì. Per oggi è atteso un discorso del presidente, per invitare nuovamente gli americani ...

