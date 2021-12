Covid, ultime news. Draghi frena su nuove misure: "Aspettiamo i dati". DIRETTA (Di martedì 21 dicembre 2021) "Aspettiamo i dati del sequenziamento per vedere come avanza la variante Omicron", dice il premiere, che rimanda alla Cabina di regia del 23. Zingaretti impone la mascherina all'aperto nel Lazio da giovedì. L'Ema approva il quinto vaccino: è il Novavax. Negli usa 3/4 dei nuovi casi sono dati da Omicron Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 dicembre 2021) "del sequenziamento per vedere come avanza la variante Omicron", dice il premiere, che rimanda alla Cabina di regia del 23. Zingaretti impone la mascherina all'aperto nel Lazio da giovedì. L'Ema approva il quinto vaccino: è il Novavax. Negli usa 3/4 dei nuovi casi sonoda Omicron

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 16.213 i nuovi casi, 137 le vittime. Tasso di positività al 4,8%. Il bollettino delle ultime 24 o… - MediasetTgcom24 : Covid, in Gb 91mila contagi nelle ultime 24 ore #covid - Corriere : Negli Usa Omicron è responsabile del 73 per cento dei contagi - mirko60036887 : RT @MMmarco0: Nelle ultime 24 ore in Italia quasi 400 nuovi ricoveri e 137 decessi per Covid. Non aver ripristinato lo smartworking e non c… -