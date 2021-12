Covid: Thailandia reintroduce quarantena all'arrivo (Di martedì 21 dicembre 2021) La Thailandia reintrodurrà da oggi, come misura preventiva contro la variante Omicron del coronavirus, una quarantena obbligatoria di 7 - 10 giorni in albergo per gli arrivi dall'estero: la misura ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Lareintrodurrà da oggi, come misura preventiva contro la variante Omicron del coronavirus, unaobbligatoria di 7 - 10 giorni in albergo per gli arrivi dall'estero: la misura ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Thailandia Covid: Thailandia reintroduce quarantena all'arrivo Nel frattempo, le 90mila persone già in possesso del 'Thailand Pass' potranno entrare in Thailandia entro il 10 gennaio, ma con restrizioni supplementari non ancora chiarite dalle autorità. . 21 ...

Nel frattempo, le 90mila persone già in possesso del 'Thailand Pass' potranno entrare in Thailandia entro il 10 gennaio, ma con restrizioni supplementari non ancora chiarite dalle autorità.