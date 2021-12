Covid | sterminata un' intera famiglia di testimoni di Geova | nessuno era vaccinato

(Di martedì 21 dicembre 2021) Unaè stata annientata dalin pochi giorni in provincia di Pistoia, dove negli ultimi tempi si sta registrando una raffica di contagi. Laera composta da tre persone, tuttedie non vaccinate...

Advertising

TSupernano : @boni_castellane Mi chiedo perché non conosco nessuno che ha perso qualcuno a causa dell'influenza ma decine che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sterminata

Il Mattino di Padova

Hanno realizzato tredici opere teatrali, cinque film lungometraggi e una seriedi corto ... rispettando le prescrizioni normative in materia di contrasto al- 19. Il costo del ...Hanno realizzato tredici opere teatrali, cinque film lungometraggi e una seriedi corto ... rispettando le prescrizioni normative in materia di contrasto al- 19. Il costo del ...Dura presa di posizione del sindaco Bellelli in merito alla bravata dei NoVax che ieri mattina hanno fatto trovare in piazza Martiri un paio di striscioni legati a palloncini aerostatici con messaggi ...Hanno agito nella notte gli estremisti no vax che hanno issato sui lampioni di piazza Martiri striscioni con palloncini: ...