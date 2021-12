Covid | solo 10 Paesi senza contagi | nel mondo 274 milioni di casi

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 273.900.334 ida coronavirus accertati neldall’inizio della pandemia, per un totale di 5.351.812 morti, di cui oltre 45mila nell’ultima settimana. E’ quanto indicano i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che vedono in testa alla triste classifica deie dei morti gli Stati Uniti, con 50.415.500accertati e oltre 800mila morti. Se il virus è diffuso sulla quasi totalità del Pianeta, secondo l’Oms vi sarebbero ancora 10o territori ancora ‘-free’. L’elenco comprende: Corea del Nord, sulla cui attendibilità vengono però sollevati numerosi dubbi; Kiribati; Micronesia; Nauru; e Niue. Questi ultimi quattro, tutti stati insulari che si trovano nel Pacifico. Nella lista dei luoghi dove non sono ancora stati rilevati ufficialmente ...