Covid | solo 10 Paesi senza contagi | nel mondo 274 milioni di casi

(Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 273.900.334 ida coronavirus accertati neldall’inizio della pandemia, per un totale di 5.351.812 morti, di cui oltre 45mila nell’ultima settimana. E’ quanto indicano i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che vedono in testa alla triste classifica deie dei morti gli Stati Uniti, con 50.415.500accertati e oltre 800mila morti. Se il virus è diffuso sulla quasi totalità del Pianeta, secondo l’Oms vi sarebbero ancora 10o territori ancora ‘-free’. L’elenco comprende: Corea del Nord, sulla cui attendibilità vengono però sollevati numerosi dubbi; Kiribati; Micronesia; Nauru; e Niue. Questi ultimi quattro, tutti stati insulari che si trovano nel Pacifico. Nella lista dei luoghi dove non sono ancora stati rilevati ufficialmente ...

Omicron e nuove restrizioni per Natale Un lockdown oggi? Alla domanda se sia sufficiente, con la variante Omicron , anche unbacio per contagiarsi, Pregliasco ha risposto: "È difficile dirlo ma ...L'AQUILA - 'È mia intenzione interrogare urgentemente il Sindaco sulla gestionea L'Aquila . È certamente una gioia vedere tante persone per il centro della città, ma bisogna ...riguarderà il...Il professor Francesco Vaia, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, parla della situazione pandemica in Italia e della comunicazione dei media ...La media del booster si aggira sulle 400mila somministrazioni al giorno, "un ritmo importante - secondo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa - che ci permetterà nell'arco ...