Covid | Società Italiana Pediatria “Aumentati i bambini sovrappeso”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tra gli effetti della pandemia c'è la “besity”, ovvero l'incremento die obesità tra i, “è un termine coniato negli Stati Uniti per sottolineare i rapporti stretti che ci sono stati tra l'epidemia e un incremento importante del peso in una percentuale rilevante dei più piccoli che arriva al 30%”. Lo ha spiegato Rino Agostiniani, tesoriere delladi(SIP), intervistato dall'Italpress. “Labesity rappresenta uno degli effetti indiretti di queste infezioni che non sono legati a un danno da virus sul bambino, ma a un cambio di comportamenti, come l'assunzione di snack o bevande zuccherate – ha proseguito -. A questo ha contribuito anche una maggior permanenza davanti agli schermi, facilitata dal ...