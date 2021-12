Covid: sfiorano quota 400 i nuovi contagi a Bergamo, in Lombardia tasso di positività al 4% (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 394 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 8.292 in Lombardia a fronte di 203.314 tamponi (con un tasso di positività del 4%) secondo i dati diffusi martedì 21 dicembre. A livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2), ma aumentano quelli nei reparti (+50). Si registrano altri 17 decessi I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 203.314, totale complessivo: 23.150.817 – i nuovi casi positivi: 8.292 – in terapia intensiva: 161 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.307 (+50) – i decessi, totale complessivo: 34.793 (+17) I nuovi casi per provincia: Milano: 3.548 di cui 1.534 a Milano città; Bergamo: 394; Brescia: 619; Como: 332; Cremona: 189; Lecco: 195; Lodi: 253; Mantova: 302; Monza ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 394 ipositivi al-19 in provincia di, 8.292 ina fronte di 203.314 tamponi (con undidel 4%) secondo i dati diffusi martedì 21 dicembre. A livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2), ma aumentano quelli nei reparti (+50). Si registrano altri 17 decessi I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 203.314, totale complessivo: 23.150.817 – icasi positivi: 8.292 – in terapia intensiva: 161 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.307 (+50) – i decessi, totale complessivo: 34.793 (+17) Icasi per provincia: Milano: 3.548 di cui 1.534 a Milano città;: 394; Brescia: 619; Como: 332; Cremona: 189; Lecco: 195; Lodi: 253; Mantova: 302; Monza ...

