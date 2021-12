Covid, rischio zona arancione per Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Calabria. Le regole (Di martedì 21 dicembre 2021) Diverse regioni rischiano di passare in zona arancione a gennaio. Così come segnala il Corriere della Sera, rischiano l’arancione il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, la Liguria e la Calabria. Sarà invece zona gialla a Capodanno per il Lazio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 dicembre 2021) Diverse regioni rischiano di passare ina gennaio. Così come segnala il Corriere della Sera, rischiano l’il, il, lae la. Sarà invecegialla a Capodanno per il Lazio. L'articolo .

