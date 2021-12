Covid: ricercatori giapponesi progettano la mascherina che si illumina (Di martedì 21 dicembre 2021) Un gruppo di ricercatori giapponesi ha progettato una mascherina con cellule di struzzo. La nuova funzione? illuminarsi in caso di positività. Un gruppo di ricercatori giapponesi ha progettato una maschera realizzata con cellule di struzzo per rilevare la presenza di tracce di SARS-CoV-2. A riferirlo è il Guardian, dalla cui fonte si apprende l’ambizioso progetto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 21 dicembre 2021) Un gruppo diha progettato unacon cellule di struzzo. La nuova funzione?rsi in caso di positività. Un gruppo diha progettato una maschera realizzata con cellule di struzzo per rilevare la presenza di tracce di SARS-CoV-2. A riferirlo è il Guardian, dalla cui fonte si apprende l’ambizioso progetto L'articolo proviene da YesLife.it.

