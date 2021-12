Covid: Renzi, 'Speranza in errore, vaccino blocca contagio non tampone' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Non è il tampone che blocca il contagio: è il vaccino che blocca il contagio. Mi spiace che il Ministro Roberto Speranza non stia cogliendo l'importanza di questa scelta: credo sia un errore". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Non è ilcheil: è ilcheil. Mi spiace che il Ministro Robertonon stia cogliendo l'importanza di questa scelta: credo sia un". Lo scrive Matteonella sua ultime enews.

Advertising

fattoquotidiano : Renzi: “Crescono i casi Covid, Omicron più contagiosa”. Ma va al cenone di Natale di Italia Viva a Firenze: sono pr… - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'anticipo booster anche a 3-4 mesi, a 5 sì ma dalla prima dose'... - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'Speranza in errore, vaccino blocca contagio non tampone'... - giuseppe041021 : RT @iasius_1: Al netto di #Mentana, #Cassese, #Sorgi, #Cerasa, #Sardoni, #Tortora e #Renzi, quanti altri milioni di babbei ci sono in Itali… - AngiolinaRuta : RT @iasius_1: Al netto di #Mentana, #Cassese, #Sorgi, #Cerasa, #Sardoni, #Tortora e #Renzi, quanti altri milioni di babbei ci sono in Itali… -