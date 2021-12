Covid: Renzi, 'anticipo booster anche a 3-4 mesi, a 5 sì ma dalla prima dose' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Si fa un gran parlare di tamponi, restrizioni, nuove regole. Ma la verità è solo una, semplice: servono vaccini. Bisogna anticipare sulla terza dose, come stiamo dicendo da settimane". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews. "Molte delle persone che si stanno contagiando sono persone che hanno ricevuto la seconda dose ma che non hanno ancora fatto la terza. E, se è vero che per i vaccinati il contagio ha effetti decisamente meno gravi, è altrettanto vero che potremmo risparmiarci migliaia di contagi semplicemente accelerando la terza dose", prosegue il leader di Iv. "Il Regno Unito sta vaccinando con la terza dose dopo tre mesi dalla seconda. La Francia sta vaccinando con la terza dose dopo quattro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Si fa un gran parlare di tamponi, restrizioni, nuove regole. Ma la verità è solo una, semplice: servono vaccini. Bisogna anticipare sulla terza, come stiamo dicendo da settimane". Lo scrive Matteonella sua ultime enews. "Molte delle persone che si stanno contagiando sono persone che hanno ricevuto la secondama che non hanno ancora fatto la terza. E, se è vero che per i vaccinati il contagio ha effetti decisamente meno gravi, è altrettanto vero che potremmo risparmiarci migliaia di contagi semplicemente accelerando la terza", prosegue il leader di Iv. "Il Regno Unito sta vaccinando con la terzadopo treseconda. La Francia sta vaccinando con la terzadopo quattro ...

