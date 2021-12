Covid | Oms | vaccino Novavax in elenco uso emergenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos Salute)() - L'Organizzazione mondiale della sanità ha incluso ilanti-Nuvaxovid* dinell'Oms per l'uso di(Eul). Si tratta del decimo inserito nell'Eul. Lo annuncia l'ente ginevrino, dopo il via libera di ieri al prodotto da parte dell'Agenzia europea del farmaco Ema. Nuvaxovid - ricorda l'Oms - è stato sviluppato dae dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), ed è l'originator delCovovax* prodotto dal Serum Institute of India su licenza dell'azienda Usa, che l'Oms ha incluso nell'Eul il 17 dicembre. Entrambi i vaccini sono stati realizzati utilizzando le stesse tecnologie. Vengono somministrati in 2 dosi e sono stabili a temperature di refrigerazione comprese tra 2 ...