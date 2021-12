Covid oggi Veneto, 4.716 contagi e 21 morti: bollettino 21 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 4.716 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 dicembre 2021 in Veneto, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 21 morti. I tamponi molecolari sono 24.183, mentre quelli antigenici 121.571, secondo il report quotidiano della Regione. Il tasso di positività è del 3,24%. I pazienti Covid in ospedale in area non critica sono 1.167 (+48), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 174 persone (+7). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 4.716 i nuovida coronavirus212021 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 21. I tamponi molecolari sono 24.183, mentre quelli antigenici 121.571, secondo il report quotidiano della Regione. Il tasso di positività è del 3,24%. I pazientiin ospedale in area non critica sono 1.167 (+48), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 174 persone (+7). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

