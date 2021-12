Covid oggi Sardegna, 186 contagi e 2 morti: bollettino 21 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 186 i contagi da coronavirus registrati oggi, 21 dicembre, in Sardegna, sulla base di 3.360 persone testate. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.710 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (stesso dato di ieri) mentre 115 (4 in meno di ieri) sono in area medica. Sono 4.085 i casi di isolamento domiciliare (32 in più di ieri) e si registrano due decessi: un uomo di 92 anni, residente nella provincia di Oristano, e un’altra persona nella provincia di Nuoro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 186 ida coronavirus registrati, 21, in, sulla base di 3.360 persone testate. Lo riferisce ildella Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.710 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (stesso dato di ieri) mentre 115 (4 in meno di ieri) sono in area medica. Sono 4.085 i casi di isolamento domiciliare (32 in più di ieri) e si registrano due decessi: un uomo di 92 anni, residente nella provincia di Oristano, e un’altra persona nella provincia di Nuoro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

