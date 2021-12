Covid oggi Russia, 25.907 contagi e altri 1.027 morti (Di martedì 21 dicembre 2021) La Russia ha quasi raggiunto la cifra record di 300mila morti a causa del Covid, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1.027 decessi, per un totale di 299.249. I contagi rilevati sono stati invece 25.907, per un totale di 10.267.719. E’ San Pietroburgo la città dove sono stati registrati nelle ultime 24 ore il maggior numero di casi, 2.075, seguita da Mosca, con 1.906. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Laha quasi raggiunto la cifra record di 300milaa causa del, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati1.027 decessi, per un totale di 299.249. Irilevati sono stati invece 25.907, per un totale di 10.267.719. E’ San Pietroburgo la città dove sono stati registrati nelle ultime 24 ore il maggior numero di casi, 2.075, seguita da Mosca, con 1.906. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - MediasetTgcom24 : Covid, Austria: da oggi quarantena per i non vaccinati #austria - Adnkronos : #Covid #Israele, superati i mille contagi per secondo giorno. - eugeniosantoro : Il mondo alla rovescia: oggi si paga la mazzetta per non avere, e non per avere. @fratellicrozza @welikeduel e… - Flavr7 : RT @Adnkronos: #Covid #Israele, superati i mille contagi per secondo giorno. -