Covid oggi Italia, Salvini: "Importante che non ci siano chiusure a Natale e Capodanno" (Di martedì 21 dicembre 2021) C'è attesa per la cabina di regia del 23 dicembre con le misure anti-Covid. "Aspetto le proposte, Importante che non ci siano chiusure a Natale e Capodanno, Epifania, lasciamo lavorare e festeggiare la gente" ha detto Matteo Salvini, entrando al Palazzo delle Esposizioni per un brindisi natalizio a proposito dei possibili provvedimenti che verranno presi dal governo contro il Coronavirus. "C'è gente che ha fatto un vaccino, due vaccini, tre vaccini, Green Pass, Super Green Pass… se gli metti pure il tampone obbligatorio allora qualcuno si potrebbe domandare perché ho fatto tutto questo" conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

