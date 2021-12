Covid oggi Italia, 30.798 contagi e 153 morti: bollettino 21 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 30.798 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. E' il dato più alto da inizio anno. Si registrano, inoltre, altri 153 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 851.865 tamponi con un tasso di positività al 3,6%. Superata la soglia dei mille ricoverati in terapia intensiva, sono 1.012. I nuovi ingressi nelle ultime 24 ore sono 96 che, tolti i dimessi, portano a un aumento dell'occupazione delle terapie intensive a 25 unità. Da ieri sono 280 i ricoverati con sintomi in più. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal Coronavirus 5.436.143 persone, mentre le vittime salgono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 30.798 i nuovida Coronavirus in, 212021, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. E' il dato più alto da inizio anno. Si registrano, inoltre, altri 153. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 851.865 tamponi con un tasso di positività al 3,6%. Superata la soglia dei mille ricoverati in terapia intensiva, sono 1.012. I nuovi ingressi nelle ultime 24 ore sono 96 che, tolti i dimessi, portano a un aumento dell'occupazione delle terapie intensive a 25 unità. Da ieri sono 280 i ricoverati con sintomi in più. Dall'inizio dell'emergenza sono stateate dal Coronavirus 5.436.143 persone, mentre le vittime salgono ...

