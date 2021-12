Covid oggi Fvg, 515 contagi e 10 morti: bollettino 21 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 515 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 21 dicembre. Si registrano inoltre altri 10 morti. Su 6.355 tamponi molecolari sono stati rilevati 386 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,07%. Sono inoltre 16.152 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 129 casi (0,80%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 20,78% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 16,31%, quella 50-59 anni con il 15,73% e la 30-39 con il 14,17%. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna, aggiunge , si registrano i decessi di 10 persone: una donna di 92 anni di Spilimbergo (deceduta ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 515 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 21. Si registrano inoltre altri 10. Su 6.355 tamponi molecolari sono stati rilevati 386 nuovi, con una percentuale di positività del 6,07%. Sono inoltre 16.152 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 129 casi (0,80%). Si conferma essere la prima fascia dio quella degli under 19 con il 20,78% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 16,31%, quella 50-59 anni con il 15,73% e la 30-39 con il 14,17%. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna, aggiunge , si registrano i decessi di 10 persone: una donna di 92 anni di Spilimbergo (deceduta ...

Covid, ultime news. Agenas: "Posti in reparto al 13%, crescono in 12 regioni". DIRETTA Sky Tg24 Mercoledì attivi i Drive through di Avellino e Ariano Irpino per la vaccinazione anti-covid. L'ASL comunica che mercoledì 22 dicembre saranno attivi i Drive through di Avellino e Ariano Irpino per la vaccinazione anti-covid. Tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino potranno ...

Virus: in Sardegna altre due vittime e 186 nuovi positivi Due vittime e 186 nuovi casi accertati di positività al Covid-19. Sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi della Regione. I test processati, tra molecolari e antigenic ...

