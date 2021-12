Covid oggi Europa, Oms: “40% di contagi in più rispetto all’anno scorso” (Di martedì 21 dicembre 2021) Covid in Europa, prevale ancora la variante Delta. “I contagi sono superiori del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”. Lo sottolinea Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, in una dichiarazione diffusa oggi per fare il punto sulla nuova variante Omicron del coronavirus pandemico. “La scorsa settimana l’Europa e l’Asia Centrale hanno registrato 27mila nuovi decessi per Covid-19 e 2,6 milioni di nuovi casi” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021)in, prevale ancora la variante Delta. “Isono superiori del 40%allo stesso periodo dell’anno”. Lo sottolinea Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’, in una dichiarazione diffusaper fare il punto sulla nuova variante Omicron del coronavirus pandemico. “La scorsa settimana l’e l’Asia Centrale hanno registrato 27mila nuovi decessi per-19 e 2,6 milioni di nuovi casi” conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

