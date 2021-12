Covid oggi Campania, 2.297 nuovi contagi: bollettino 21 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 2.297 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore ci sono stati 6 morti, ma ne sono stati registrati altri 10 avvenuti nei giorni scorsi. In Campania sono 29 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri, e 458 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 19 in più rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 2.297 ida Coronavirus, 212021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Nelle ultime 48 ore ci sono stati 6 morti, ma ne sono stati registrati altri 10 avvenuti nei giorni scorsi. Insono 29 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri, e 458 i pazientiricoverati in reparti di degenza, 19 in più rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

