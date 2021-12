Covid oggi Calabria, 474 contagi: bollettino 21 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 474 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 21 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.856 tamponi effettuati. Gli altri numeri: + 375 guariti, +93 attualmente positivi, +90 in isolamento, ricoverati stabili (per un totale di 229) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 23). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono 474 ida coronavirus in, 212021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.856 tamponi effettuati. Gli altri numeri: + 375 guariti, +93 attualmente positivi, +90 in isolamento, ricoverati stabili (per un totale di 229) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 23). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

