Covid oggi Calabria | 474 contagi | bollettino 21 dicembre

Sono 474 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 21 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.856 tamponi effettuati. Gli altri numeri: + 375 guariti, +93 attualmente positivi, +90 in isolamento, ricoverati stabili (per un totale di 229) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 23).

