Covid, oggi 30.798 casi e 153 morti: il bollettino del 21 dicembre 2021 (Di martedì 21 dicembre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 21 dicembre 2021: MORTI, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 30.798 Decessi: 153 Tamponi effettuati: 851.865 Terapie intensive: +25 Tasso di positività: 3,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 384.144 casi totali: 5.436.143 Decessi: 135.931 Guariti: 4.916.068 In Italia oggi, martedì 21 dicembre 2021, sono stati registrati 30.798 nuovi casi di Covid-19 e 153 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 16.213 e i morti 137. I dati sui nuovi contagi si basano su 851.865 tamponi effettuati (ieri erano stati 337.222): il tasso di positività è al 3,6%, in calo rispetto a ieri quando era del ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021)ITALIA, ILDI21: MORTI, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 30.798 Decessi: 153 Tamponi effettuati: 851.865 Terapie intensive: +25 Tasso di positività: 3,6% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 384.144totali: 5.436.143 Decessi: 135.931 Guariti: 4.916.068 In Italia, martedì 21, sono stati registrati 30.798 nuovidi-19 e 153 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 16.213 e i morti 137. I dati sui nuovi contagi si basano su 851.865 tamponi effettuati (ieri erano stati 337.222): il tasso di positività è al 3,6%, in calo rispetto a ieri quando era del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Austria: da oggi quarantena per i non vaccinati #austria - marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - Agenzia_Ansa : La Salernitana, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per Udine dov… - BabboleoNews : #Covid. In Liguria oggi 869 i nuovi #positivi su 6.540 #tamponi molecolari effettuati. Ancora alto il numero dei de… - rep_torino : Covid, spallata al Piemonte: oggi 3200 contagiati, non succedeva da oltre un anno. E nove morti [aggiornamento dell… -