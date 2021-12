Covid, Novavax verso l’approvazione in Italia. Gli scienziati: “Tecnologia colladauta ma non sappiamo se copre Omicron” (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo l’approvazione da parte di Ema il vaccino Novavax passerà al vaglio dell’Agenzia Italiana per il farmaco durante una riunione straordinaria della Commissione Tecnico Scientifica (Cts). Intanto anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha rilasciato un’autorizzazione all’uso di emergenza per NVX-CoV2373, ampliando la fornitura di vaccini validati contro il coronavirus Sars Cov 2. “Novavax è il vaccino più facile da maneggiare, poiché può essere conservato a temperature normali di frigorifero. Questo vaccino fornirà quantità molto elevate di dosi, fino a 1 miliardo di dosi all’anno, al programma Covax e ciò contribuirà a garantire che il mondo venga vaccinato il prima possibile” ha detto il responsabile della task force vaccini anti-Covid dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), Marco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopoda parte di Ema il vaccinopasserà al vaglio dell’Agenziana per il farmaco durante una riunione straordinaria della Commissione Tecnico Scientifica (Cts). Intanto anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha rilasciato un’autorizzazione all’uso di emergenza per NVX-CoV2373, ampliando la fornitura di vaccini validati contro il coronavirus Sars Cov 2. “è il vaccino più facile da maneggiare, poiché può essere conservato a temperature normali di frigorifero. Questo vaccino fornirà quantità molto elevate di dosi, fino a 1 miliardo di dosi all’anno, al programma Covax e ciò contribuirà a garantire che il mondo venga vaccinato il prima possibile” ha detto il responsabile della task force vaccini anti-dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), Marco ...

