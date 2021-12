Covid, news. Locatelli: “A oggi quasi 92mila bambini vaccinati, sensibilità genitori" LIVE (Di martedì 21 dicembre 2021) Atteso il nuovo bollettino. Agenas: "I posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica occupati da pazienti Covid salgono, a LIVEllo nazionale, al 13% rispetto a quelli disponibili e la percentuale cresce in 12 regioni". In attesa delle prossime decisioni di palazzo Chigi, le regioni italiane corrono ai ripari e anticipano le mosse del governo varando strette territoriali per contenere il contagio dalla nuova variante Omicron Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 dicembre 2021) Atteso il nuovo bollettino. Agenas: "I posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica occupati da pazientisalgono, allo nazionale, al 13% rispetto a quelli disponibili e la percentuale cresce in 12 regioni". In attesa delle prossime decisioni di palazzo Chigi, le regioni italiane corrono ai ripari e anticipano le mosse del governo varando strette territoriali per contenere il contagio dalla nuova variante Omicron

