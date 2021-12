Covid: New York, 100 dollari a chi fa il richiamo entro fine anno (Di martedì 21 dicembre 2021) Il sindaco di New York City, Bill de Blasio, ha annunciato che riceveranno 100 dollari tutti i residenti che riceveranno la seconda o la terza dose del vaccino anti-Covid entro la fine dell’anno. “Questo è il momento. Uscite in tanti, fate i richiami e aiutate a rendere più sicure la vostra famiglia e l’intera città”, ha dichiarato de Blasio stando a un tweet diffuso dal suo ufficio. Anche a luglio a New York City era stato promesso un ‘premio’ di 100 dollari a chiunque si fosse vaccinato. Allora le autorità puntavano a raggiungere il prima possibile l’immunità di gregge e, soprattutto, a contrastare l’avanzata della variante Delta. Oggi invece l’incentivo punta a ridurre gli effetti della variante omicron. Secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Il sindaco di NewCity, Bill de Blasio, ha annunciato che ricever100tutti i residenti che riceverla seconda o la terza dose del vaccino anti-ladell’. “Questo è il momento. Uscite in tanti, fate i richiami e aiutate a rendere più sicure la vostra famiglia e l’intera città”, ha dichiarato de Blasio stando a un tweet diffuso dal suo ufficio. Anche a luglio a NewCity era stato promesso un ‘premio’ di 100a chiunque si fosse vaccinato. Allora le autorità puntavano a raggiungere il prima possibile l’immunità di gregge e, soprattutto, a contrastare l’avanzata della variante Delta. Oggi invece l’incentivo punta a ridurre gli effetti della variante omicron. Secondo ...

