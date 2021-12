Covid | Napoli | tutti negativi i tamponi effettuati dal gruppo squadra dopo positività Insigne

Advertising

Corriere : Muore a 29 anni per il Covid: non era vaccinata, aveva partorito un mese fa - capuanogio : #Insigne positivo al #Covid, il resto della squadra del #Napoli sottoposto a un giro di tamponi molecolari su ordin… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI LORENZO INSIGNE POSITIVO AL COVID-19 'Il calciatore osserverà il periodo di isolamento' #SkySport… - bolognabasket : Napoli, Trento e Cremona comunicano positività Covid-19 - hilarita13 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAPOLI LORENZO INSIGNE POSITIVO AL COVID-19 'Il calciatore osserverà il periodo di isolamento' #SkySport #SkySerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli

A oltre un anno di distanza da Juventus -niente sembra essere cambiato. Le stesse scene viste il 4 ottobre 2020 allo Stadium di Torino ...allenata da Stefano Colantuono per i casiall'......30 non c'è stata dopo il blocco della Salernitana da parte dell'Asl per via di alcuni casi di- 19 nel gruppo squadra. È andata in scena una Juventus -bis con l'arbitro Camplone che ...La Salernitana, come è noto, non era partita alla volta del Friuli a seguito delle positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra ... se il club campano presenterà ricorso come fece il Napoli lo ...Napoli, 21 dic. - (Adnkronos) - “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla Asl in seguito alla positività ...